Врач Писарева рекомендовала есть тыквенные семечки и яйца при подготовке к экзаменам

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала «Москве 24» , какие продукты стоит включить в рацион ребенка в период подготовки к экзаменам.

По словам врача, в меню ученика должна быть жирная рыба, например скумбрия, сельдь или лосось. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, которые способствуют ускорению мыслительного процесса и улучшению памяти.

Также в рацион стоит включить яйца — источник холина, который участвует в синтезе нейромедиатора ацетилхолина. Кроме того, полезно есть орехи и тыквенные семечки: суточная норма составляет около 30–40 граммов. Они являются хорошим источником цинка и магния, которые важны для работы мозга и улучшения сна.