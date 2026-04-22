Врач Писарева предупредила о серьезной нагрузке на суставы и кости при ожирении у детей

В России отмечается рост числа случаев детского ожирения, особенно среди мальчиков. О последствиях такого состояния рассказала диетолог Ирина Писарева в беседе с «Авторадио» .

Среди них — инсулинорезистентность, диабет второго типа, жировой гепатоз печени, нарушения полового созревания у девочек, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой и артериальная гипертензия.

«Уже в детском возрасте формируются взрослые атеросклеротические бляшки. Опорно-двигательный аппарат страдает, избыточная нагрузка на суставы, кости, деформация стоп, плоскостопие, дыхательная система, снижение функций легких, высокий риск депрессии, тревожности, буллинг», — отметила медик.

По ее словам, 80% тех, кто столкнулся с ожирением в детстве, сохраняют его и во взрослом возрасте, что в дальнейшем может привести к развитию онкологических заболеваний.