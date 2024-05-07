Врач Пильх назвал агрессивное влияние ультрафиолета основным фактором риска развития меланомы | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 13:24 Врач Пильх назвал агрессивное влияние ультрафиолета основным фактором риска развития меланомы

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К основными факторам риска развития меланомы относятся следующие: агрессивное влияние ультрафиолета, нордический тип кожи, частое посещение солярия и механическое повреждение родинок. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-онколог Михаил Пильх.

Как пояснил медик, чаще всего меланомой страдают светло-русые европейцы с I и II фототипом кожи. Людям с темной кожей в этом плане повезло больше — у них меланома встречается гораздо реже.

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«Несмотря на то, что меланома выявляется всего лишь у 4% онкобольных, эта форма рака кожи быстро прогрессирует, к тому же имеет весьма неблагоприятные прогнозы», — сказал врач.

Онколог добавил, что среди пациентов с последней стадией заболевания летальность достигает 70%.