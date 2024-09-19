Врач Пичугина: баланс белков, жиров и углеводов в рационе защитит организм от последствий стресса

Хронический стресс нередко приводит к нарушениям физического и эмоционального здоровья. Справиться с негативными последствиями такого состояния для организма поможет баланс белков, жиров и углеводов в рационе, рассказала диетолог Инна Пичугина, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, для нормальной работы органов пищеварения важно потреблять норму белка, полезных жиров и нерафинированных углеводов в день. Так, в рацион рекомендуется включить морепродукты, авокадо, орехи, мясо, ягоды и фрукты, сообщил сайт kp.ru.

Лучше отказаться от вредных трансжиров, в том числе фастфуда. Кроме того, в антистрессовом рационе должны присутствовать антиоксиданты — их много в яйцах, рыбе и сыре, отметила Пичугина.