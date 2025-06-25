Врач Петрова сообщила о влиянии социума на развитие психических расстройств

Психические расстройства формируются по биопсихосоциальной модели, сообщила психиатр и психотерапевт Дарья Петрова на лекции в Парке науки ННГУ в рамках проекта «Научный Нижний», где присутствовал корреспондент сайта pravda-nn.ru .

По словам врача, в первую очередь на возникновение таких заболеваний влияют генетические факторы, связанные с нарушением биохимических процессов в организме. Например, если у родителей диагностировано расстройство аутистического спектра, вероятность его развития у ребенка существенно возрастает.

Как пояснила специалист, играет роль и психологический компонент: мышление и реакция человека на жизненные ситуации. Одни люди могут относиться к неудовлетворительным оценкам спокойно, другие же переживают нервное потрясение из-за небольшого экзаменационного балла.

Наконец, третий фактор — социальный, определяемый воспитанием, средой обитания и культурной принадлежностью. Большое значение имеет среда, в которой рос человек, а также устоявшиеся нормы и обычаи его социума.