Врач Петрова рекомендовала есть не больше 200–400 граммов ягод в день

С приходом лета прилавки наполняются свежими ягодами — клубникой, земляникой, черникой, черной смородиной и черешней. Дары природы богаты полезными веществами, но не стоит забывать о разумном подходе к их потреблению. Об этом рассказала эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова в беседе с сайтом КомсаNews.
По словам Петровой, ежедневная норма ягод составляет 200–400 граммов. Превышение указанного количества может привести к нежелательным эффектам, особенно у людей с хроническими заболеваниями или аллергией.
Специалист рекомендовала употреблять ягоды в первой половине дня, предпочтительно до 16 часов, и сочетать их с основными приемами пищи. Вечером от сладких плодов лучше отказаться, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на пищеварительную систему.
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