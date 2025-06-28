Врач Петрова рекомендовала есть не больше 200–400 граммов ягод в день

С приходом лета прилавки наполняются свежими ягодами — клубникой, земляникой, черникой, черной смородиной и черешней. Дары природы богаты полезными веществами, но не стоит забывать о разумном подходе к их потреблению. Об этом рассказала эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова в беседе с сайтом КомсаNews .

По словам Петровой, ежедневная норма ягод составляет 200–400 граммов. Превышение указанного количества может привести к нежелательным эффектам, особенно у людей с хроническими заболеваниями или аллергией.

Специалист рекомендовала употреблять ягоды в первой половине дня, предпочтительно до 16 часов, и сочетать их с основными приемами пищи. Вечером от сладких плодов лучше отказаться, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на пищеварительную систему.