Врач Пермикина: повышенное давление в течение долгого времени грозит инсультом

Повышенное артериальное давление в течение длительного времени считается одним из главных факторов риска развития инсультов и инфарктов. Об этом рассказала врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Ирина Пермикина в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, гипертония может долгое время протекать без каких-либо симптомов. Самым оптимальным артериальным давлением принято считать показатели 120/80. При показаниях 130-139/85-89 и выше следует обратиться к врачу.

Гипертонии особенно подвержены люди старше 65 лет, пациенты с ожирением и те, кто злоупотребляет алкоголем, отметила Пермикина.

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