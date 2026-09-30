Врач Перфильева назвала ходьбу способом поддержать здоровье сердца после 40 лет

Врач-кардиолог Ольга Перфильева рассказала, что после 40 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается даже у людей без жалоб на здоровье. Она назвала самый доступный способ поддержать сердце в этом возрасте. Об этом она сообщила в беседе с Lenta.Ru.