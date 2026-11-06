Врач Пережогин усомнился в диагнозах аутизма у взрослых

Врач-психиатр Лев Пережогин в беседе с НСН выразил сомнение в тенденции ставить взрослым «детские» диагнозы, такие как расстройство аутистического спектра (РАС) или СДВГ, на основании ретроспективного тестирования.

По его словам, грань между особенностями личности и патологией очень тонкая, а результаты таких тестов субъективны. Пережогин считает это спекуляцией научными данными. Он отметил, что если аутизм не был выявлен в детстве, значит, он не проявлялся клинически.

Специалист указал, что истинный аутизм во взрослом возрасте — это, как правило, случай, когда в детстве был поставлен ошибочный диагноз (например, умственная отсталость). Если же в детстве проявлений не было, то постановка диагноза во взрослом возрасте на основании лишь субъективных ощущений пациента вызывает у него большие сомнения.