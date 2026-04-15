Врач Пережогин подтвердил, что число психических расстройств среди подростков растет уже много лет

По данным Росстата, за последние 10 лет число психических расстройств среди подростков в возрасте 15–17 лет увеличилось на 53%. В беседе с «Известиями» ситуацию прокомментировал психотерапевт Лев Пережогин.

Врач подтвердил, что такая тенденция наблюдается уже на протяжении многих лет.

«Самая большая проблема в российской комплектации психиатрическими кадрами — это именно детские психиатры и психотерапевты», — отметил медик.

Рост выявляемости психических расстройств среди несовершеннолетних связан с улучшением диагностики, внедрением скрининговых программ и повышением настороженности общества к состоянию здоровья детей.