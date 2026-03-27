Врач перечислил неочевидные симптомы мочекаменной болезни

Болезни почек могут маскироваться под другие проблемы со здоровьем, поэтому многие симптомы долгое время или остаются незамеченными, или списываются на другие недомогания. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал уролог, андролог «СМ-Клиника» Ратмир Жилов.

«Многие люди уверены, что камни в почках всегда сопровождаются острой болью. Но на ранних этапах заболевание может проявляться гораздо более „размытыми“ симптомами, которые люди часто принимают, например, за проблемы с желудком или даже обычную усталость», — объяснил он.

По его словам, камни в почках могут постепенно увеличиваться и травмировать слизистую мочевыводящих путей, тогда изменится цвет мочи. Иногда она может стать розоватой или приобрести более темный оттенок. Это должно насторожить.

Жилов добавил, что еще одним из признаков мочекаменной болезни является тянущая или ноющая боль в пояснице. Она может появляться периодически и не быть сильной.

Он отметил, что иногда люди списывают это заболевание на уретрит или острый цистит, так как при камнях в почках могут участиться позывы к мочеиспусканию, возникать тяжесть в низу живота, появляться ощущение, что мочевой пузырь не полностью опорожнен. Кроме того, нередко больные жаловались на тошноту, беспричинное повышение температуры тела и слабость.

Ранее уролог Анатолий Сыркин предупредил, что опасным осложнением мочекаменной болезни является пиелонефрит. Если же камень заблокирует отток мочи, то это может привести к гидронефрозу.