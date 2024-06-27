Врач Пембертон: сотрудники на удаленке больше остальных подвержены развитию алкоголизма

У людей, которые работают в удаленном формате, повышается риск развития алкоголизма. Об этом рассказал врач-психиатр Макс Пембертон, сообщил сайт Daily Mail.

По словам специалиста, эта проблема впервые выявилась у молодых и социально активных сотрудников во время пандемии коронавируса. Тогда тенденцию списали на стресс и вынужденную изоляцию, однако проблемы с алкоголем сохранились по сей день.

Пембертон отметил, что последствия этого явления будут проявляться в течение многих лет, сообщил сайт Neva.Today.

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