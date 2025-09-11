Врач Пехотина рассказала, что 40% случаев язвы желудка обусловлены генетикой

Гастроэнтеролог Елена Пехотина сообщила News.ru , что в 40% случаев язву желудка вызывают генетические факторы.

По словам врача, существуют генетические вариации, влияющие на воспалительные процессы и кислотность желудка. Например, изменения в генах цитокинов могут увеличить вероятность повреждения слизистой при инфекции Helicobacter pylori.

«Если мама и папа курят и употребляют алкоголь, это усугубляет наследственную картину у детей», — предупредила медик.

Как пояснила эксперт, международные исследования продемонстрировали, что примерно у 30-40% пациентов с язвенной болезнью желудка имеются близкие родственники, также сталкивавшиеся с аналогичной патологией.