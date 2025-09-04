Врач Пехотина назвала бактерию Helicobacter pylori главной причиной язвы желудка

В 70–80% случаев язва желудка появляется при инфицировании бактерией Helicobacter pylor. Об этом рассказала гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина в беседе с News.ru .

По словам врача, заболевание может быть связано и с регулярным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов.

«Пациенты, злоупотребляющие алкоголем и курением, испытывающие хронический стресс, а также люди с наследственной предрасположенностью тоже относятся к группам риска», — добавила медик.

Как пояснила специалист, склонность к повреждению слизистой при Helicobacter pylori повышают полиморфизмы генов цитокинов. По данным международных исследований, у 30–40% людей с язвой есть родственники первой линии, которые страдали от данной патологии.