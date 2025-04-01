Врач Пегова: проверка холестерина поможет избежать инсульта

Холестерин — важное для организма вещество, которое при высокой концентрации может навредить. Об этом рассказала кардиолог Нелли Пегова в беседе с pravda-nn.ru .

По ее словам, повышенный холестерин (гиперхолестеринемия) не имеет симптомов, но способен привести к инфаркту и инсульту.

«В организме синтезируется 75% холестерина преимущественно в печени, и этот синтез генетически запрограммирован. Еще 25% холестерина поступает с пищей», — пояснила медик.

Эксперт также отметила, что риск развития заболевания увеличивается с возрастом, особенно если у родственников были ранние проблемы с сердцем или сосудами. Пегова призвала регулярно проверяться на холестерин, чтобы избежать серьезных последствий.