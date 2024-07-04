Врач-педиатр Паснова сообщила, что быстрое погружение в воду может повредить барабанные перепонки

Быстрое погружение в воду может повредить барабанные перепонки, что особенно актуально для детей, которые любят нырять головой вниз. Об этом рассказала врач-педиатр Екатерина Паснова, передало издание РИАМО .

Медик призвала нырять только в известных местах и избегать ныряния там, где неизвестны глубина и рельеф дна. Дело в том, что ныряние на мелководье может привести к травмам головы и повреждениям шеи, написал сайт kp.ru.

Быстрое погружение в воду опасно не только для барабанных перепонок, но и для носа и околоносовых пазух, добавила Паснова.