Врач Павловская указала на связь избирательного питания у детей с наследственностью

Избирательность в питании у детей — это не просто проявление капризности, а потенциальный индикатор проблем со здоровьем в будущем. Такое поведение может быть передано по наследству. Елена Павловская, старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Минздрава России, поделилась своими наблюдениями с сайтом KP.RU .

«Интересно, что пищевая избирательность наследуется. Очень часто папа или мама говорят, что я тоже плохо ел, мне не нравилось это и это, но меня заставили угрозами. И таким образом, пищевое поведение было сломано в какой-то момент», — отметила специалист.

Этот феномен также связан с повышенной чувствительностью, социальной тревожностью и риском развития хронических заболеваний. Многие люди не потребляют достаточного количества фруктов и овощей. Из-за жесткого подхода к питанию у многих взрослых возникают проблемы с лишним весом. Среди взрослых пищевая избирательность встречается у 46% людей.

Если избирательность в питании сопровождается другими проблемами, такими как неврологические нарушения (например, ДЦП или аутизм) или изменения поведения без явных причин, это может стать поводом для обращения к специалисту — неврологу или психиатру, подчеркнула Павловская.