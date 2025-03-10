Врач Павловская: при замене фастфуда на здоровую еду важно не давить на ребенка

Многие родители обеспокоены тем, что их ребенок предпочитает определенные продукты и не получает достаточно витаминов и минералов. Пищевая избирательность может привести к проблемам со здоровьем в будущем, поэтому важно помочь ребенку расширить рацион. Об этом изданию kp.ru сообщила доктор медицинских наук Елена Павловская.

Если ребенок нормально физически развит, но предпочитает определенные продукты, можно попробовать его переучить. Это будет долгий процесс, который требует терпения и понимания. Важно не осуждать и не давить на ребенка, а помогать ему изменить привычки мягко и без насилия.

Для начала нужно проверить, нет ли у ребенка дефицита массы тела или витаминов. Затем постепенно вводить в рацион новые продукты. Начинать нужно с тех, которые нравятся ребенку. Например, если ребенок любит чипсы, можно предложить ему яблочные или банановые. Они расширят спектр вкусов и дадут дополнительные витамины.

Важно не исключать продукты из рациона, а менять их свойства. На каждом этапе это должно быть одно-два свойства, например, форма и цвет или текстура и запах. Каждый этап может занять несколько недель или даже месяцев. Терпение и спокойствие — главные помощники в этом процессе, отметил доктор.