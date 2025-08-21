Врач Павловская назвала «почти безвредной» маленькую пачку чипсов раз в месяц

Увлечение чипсами способно привести к неправильным пищевым привычкам у детей. Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Минздрава России Елена Павловская сообщила KP.RU допустимую порцию закуски.

Медик назвала маленькую пачку жареной картошки «практически безвредной» для здорового ребенка.

«Проблема с чипсами состоит еще и в том, что у упаковок зачастую огромные размеры, рассчитанные на несколько человек», — напомнила врач.

По ее словам, основная опасность продукта — не только высокое содержание соли и жиров, но и риск формирования нездоровых привычек. Если чипсы часто присутствуют в рационе, дети могут начать воспринимать их как обычную еду, что грозит ожирением и хроническими заболеваниями в будущем.