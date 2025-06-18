Врач Павлова указала на связь стресса и болей в спине

Врач общей практики Елена Павлова сообщила в беседе с News.ru , что стресс и депрессия могут спровоцировать боли в спине.

По словам медика, обычно боль в спине не возникает без причины. Часто это связано с нарушениями в нервной системе. Речь идет, например, о стрессе и депрессии.

«Эти состояния приводят к тому, что происходит большая затрата питательных веществ, которые расслабляют мышцы», — предупредила эксперт.

Она также отметила, что депрессия, возникающая на фоне длительного эмоционального напряжения, истощает запасы витаминов группы В, влияющих на восприятие боли. Ментальные проблемы сопровождаются нарушением сна и снижением уровня энергии, поэтому для решения вопроса с болью в спине необходим комплексный подход.