Врач Павлова рекомендовала охлаждать тело точечно во время жары

В Москве установилась жаркая погода с температурой воздуха до 30–31 градуса. Врач общей практики Елена Павлова поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями, как сохранить хорошее самочувствие в летний зной.

По словам врача, в жару организм работает на пределе. Главное — не допустить перегрева и обезвоживания. Для этого необходимо правильно пить воду: не ждать жажды, а пить до выхода на улицу. Норма составляет 200–300 миллилитров каждые 20–30 минут.

Для восполнения жидкости лучше всего подходят вода, изотонические напитки и морсы без сахара. Газировки и алкоголь лучше избегать, так как они усиливают обезвоживание.

Также врач рекомендовала охлаждать тело точечно: смачивать запястья, шею и сгибы конечностей. Принимать лучше теплый, а не холодный душ.

Активность стоит ограничить временем до 10 часов утра и после 17 часов вечера. В пик жары, с 12 до 16 часов, лучше оставаться в тени или в помещении с кондиционером.

В рационе должна преобладать легкая белково-растительная пища. Горячие напитки стоит заменить на охлажденный зеленый или травяной чай.

Одежда должна быть из натуральных тканей светлых оттенков. Не забывайте о головном уборе и солнцезащитных очках. Если ночью нет кондиционера, можно повесить напротив окна слегка отжатую влажную простыню — она создаст локальную прохладу.