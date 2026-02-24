Врач Павлова рекомендовала есть в пост фрукты, орехи и злаки

Врач Елена Павлова поделилась рекомендациями, касающимися грамотного соблюдения поста без ущерба для собственного здоровья. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Специалист подчеркнула важность предварительной консультации врача, особенно для людей с хроническими заболеваниями или особыми медицинскими ограничениями.

«Важно постепенно адаптировать организм к изменению рациона, чтобы избежать резких стрессов и ухудшения самочувствия», — отметила медик.

По ее словам, необходимо соблюдать сбалансированное питание, включающее широкий спектр овощей, фруктов, орехов и зерновых продуктов, обеспечивающих организму необходимое количество витаминов и минералов. Следует избегать чрезмерного ограничения потребления пищи и строгого голодания, способствующих быстрой утомляемости и понижению производительности труда.