Врач Павлова рассказала о рисках, связанных с ношением неподходящей обуви

Врач общей практики, гериатр Елена Павлова рассказала NEWS.ru о рисках, связанных с ношением неподходящей обуви. Она подчеркнула, что такие ботинки могут вызвать не только усталость ног и мозоли, но и более серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Ношение узкой обуви или ботинок на плоской подошве может привести к деформации стопы, включая поперечное или продольное плоскостопие. Также возможно образование косточки у основания большого пальца и молоткообразных пальцев.

По словам Павловой, неправильная обувь нарушает биомеханику всей конечности. Из-за некорректной работы стопы происходит сбой во вращении голени и бедра, что может вызвать артроз голеностопного сустава и боли в коленях.

Кроме того, неравномерная нагрузка на позвонки, вызванная нарушением амортизации стопы, ускоряет дегенеративные процессы в межпозвоночных дисках и может привести к протрузиям дисков. В результате общего дисбаланса тела может формироваться зажатость в шейном отделе.