Врач Павлова рассказала, что жирная пища вредит иммунитету и ускоряет старение

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова в интервью kp.ru рассказала о негативном влиянии некоторых популярных блюд на здоровье человека.

По словам специалиста, время от времени можно позволить себе бургер или жареную курицу без серьезного вреда для организма. Однако регулярное употребление таких продуктов может привести к постоянной активации иммунной системы, что, в свою очередь, вызовет хронический стресс и истощит ресурсы организма.

Павлова объяснила, что воспалительные процессы являются естественной реакцией организма на различные факторы. Однако, если они происходят слишком часто из-за избытка жирной пищи, это может нарушить обмен веществ и привести к развитию таких заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз и аутоиммунные расстройства. Кроме того, постоянное воспаление может ускорить старение организма, отметил сайт aif.ru.

Доктор подчеркнула, что сбалансированное питание с ограничением жирной и переработанной пищи является ключевым фактором для поддержания здоровья и укрепления иммунитета.