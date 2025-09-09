Врач Павлова рассказала, что гель-лаки с TPO могут негативно влиять на репродуктивную систему

Врач общей практики Елена Павлова сообщила, что гель-лаки, содержащие триметилбензоилдифенилфосфин, могут негативно влиять на репродуктивную систему и провоцировать мутации клеток, что способствует развитию различных заболеваний, включая онкологию. Об этом написал NEWS.ru .

По словам Павловой, с 2016 года Европейским союзом были введены строгие ограничения на использование TPO в косметике, а с 28 февраля 2023 года введен полный запрет этого вещества в составе косметических продуктов. В России подобные ограничения пока не введены, однако международные бренды, продающие свою продукцию в Европе и России, уже исключили TPO из своих линеек.

Врач подчеркнула, что в салонах красоты гель-лаки с TPO могут присутствовать еще долгое время, так как замена косметических средств происходит не сразу. Опасность заключается в том, что негативная реакция вещества может проявиться при контакте с кожей, кутикулой или при вдыхании паров.