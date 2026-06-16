Врач Павлова призвала включить в состав дорожной аптечки минеральные фотофильтры

Врач общей практики Елена Павлова сообщила NEWS.ru , что туристам следует включить в состав своей дорожной аптечки минеральные фотофильтры. Это особенно важно для защиты кожи во время пребывания на море.

По словам врача, активное солнце и контакт с морской водой могут вызвать неожиданные реакции даже на привычную косметику. «На фоне активного солнца и контакта с морской водой даже привычная косметика способна вызвать острый дерматит. Сигналом может служить любая реакция гиперчувствительности немедленного типа — от эритемы до мелкопапулезной сыпи с зудом», — пояснила Павлова. Чтобы избежать подобных проблем, в аптечку стоит добавить минеральные фотофильтры на основе оксида цинка или диоксида титана, без химических фильтров, отдушек и спирта.

Кроме того, врач рекомендовала включить в аптечку антигистаминные препараты второго поколения. Они избирательно блокируют периферические рецепторы без воздействия на центральную нервную систему.