Врач Павлова призвала уменьшить потребление простых сахаров, чтобы не потерять стройность с возрастом

С годами многие замечают, что их талия становится менее выразительной, даже если вес остается прежним. Врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова в интервью KP.RU поделилась, что важно делать, чтобы минимизировать возрастные изменения.

«Здоровый образ жизни способен частично компенсировать изменения в работе стволовых клеток. Для этого нужно быть физически активным, особенно эффективны аэробные нагрузки (ходьба, плавание, велосипед). Питаться сбалансированно», — отметила медик.

Кроме того, врач советует уменьшить потребление простых сахаров и увеличить количество овощей и белка в рационе. Также необходимо контролировать свой вес и избегать воспалений в организме.