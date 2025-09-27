Врач Павлова призвала не воспринимать грибы как полноценную замену мясу

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала не рассматривать грибы как полноценную альтернативу мясу. Лучше воспринимать их как вкусное сезонное дополнение к основным блюдам, сообщил « Росбалт ».

По словам врача, содержание белка в грибах составляет всего 3%, что делает их не самым питательным продуктом. Кроме того, грибы могут вызывать проблемы со здоровьем, так как они тяжело перевариваются и способны вызывать дискомфорт в желудке.

Как пояснила Павлова, в соленом и жареном виде грибы нередко усугубляют симптомы панкреатита, холецистита и гастрита. При жарке с маслом и картофелем грибы превращаются из диетического продукта в калорийную «бомбу».