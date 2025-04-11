Врач Павлова: при пищевой зависимости еда становится единственным удовольствием

Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, как понять, что у человека сформировалась зависимость от еды. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам врача, желание съесть «что-нибудь вкусненькое» может быть сигналом опасности. Пищевая зависимость проявляется, когда еда становится единственным источником радости и вытесняет остальные удовольствия из жизни.

«Все мысли только о еде, весь день отвлекаетесь на мечты о вкусненьком», — пояснила медик.

Эндокринолог сравнила тягу к еде с алкоголизмом: человек иногда доводит себя до стрессового состояния, чтобы поесть. Часто такие пациенты скрывают еду от близких или едят тайком, но после приступов переедания испытывают вину и стыд.