Врач Павлова предупредила удаленщиков о риске застоя в лимфатической системе

Длительная работа из дома может вызвать застой в мышцах и лимфатической системе, предупредила врач общей практики Елена Павлова в беседе с News.ru .

По словам специалиста, хотя удаленная работа позволяет экономить время и выполнять больше задач, нужно не забывать о необходимости должной активности.

«Важно устраивать себе выход на улицу и небольшие прогулки. Выделить время для массажа раз в неделю, чтобы предотвратить застой в мышцах и лимфатической системе. Мышцы устают и им требуется поддержка», — заявила эксперт.

Кроме того, постоянное пребывание дома без четкого графика может привести к смешению рабочих и домашних дел, а это повышает уровень стресса, добавила медик. Врач посоветовала планировать день заранее, выделяя время на работу, отдых и домашние обязанности.