Врач Павлова предупредила о риске развития косоглазия у ребенка из-за игрушек над кроваткой

Специалист указала на опасность постоянного нахождения игрушек непосредственно перед лицом младенца.

«Постоянно висящие прямо перед глазами ребенка погремушки (особенно длительно и на расстоянии 20–30 сантиметров) могут провоцировать развитие сходящегося косоглазия и нарушение работы глазных мышц», — предупредила медик.

Врач посоветовала родителям не держать подобные элементы декора постоянно закрепленными непосредственно сверху кроватки, а перемещать их на периферию поля зрения или устанавливать подальше. Также важно постоянно менять положение игрушек.