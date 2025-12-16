Врач Павлова предупредила о риске развития косоглазия у ребенка из-за игрушек над кроваткой
Распространено мнение, будто разноцветные предметы, подвешенные возле детской кровати, способствуют ускоренному развитию зрительных функций ребенка. Доцент кафедры офтальмологии Пироговского Университета Татьяна Павлова назвала данное утверждение ошибочным, сообщила «Газета.ru».
Специалист указала на опасность постоянного нахождения игрушек непосредственно перед лицом младенца.
«Постоянно висящие прямо перед глазами ребенка погремушки (особенно длительно и на расстоянии 20–30 сантиметров) могут провоцировать развитие сходящегося косоглазия и нарушение работы глазных мышц», — предупредила медик.
Врач посоветовала родителям не держать подобные элементы декора постоянно закрепленными непосредственно сверху кроватки, а перемещать их на периферию поля зрения или устанавливать подальше. Также важно постоянно менять положение игрушек.