Врач Павлова предупредила, что внезапное пробуждение от громкого будильника может вызвать сильный стресс

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в беседе с «ФедералПресс» порекомендовала россиянам отказаться от нескольких будильников. Дело в том, что громкий звук от устройства может спровоцировать выброс адреналина и, соответственно, сильный стресс.

«Мозг воспринимает это как угрозу и начинает выделять адреналин. В результате сердце начинает быстро биться, а кровяное давление повышается», — пояснила медик.

Павлова посоветовала присмотреться к световому будильнику, который воспроизводит эффект рассвета. В случае обычного будильника стоит поменять привычный сигнал на мелодию, громкость которой постепенно увеличивается в течение 10 минут.