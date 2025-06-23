Врач Павлова посоветовала тренировать мышцы языка для избавления от храпа

Храп — признак кислородного голодания организма. Он возникает из-за жировой ткани, окружившей дыхательные пути, что мешает полноценному ночному дыханию. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова, сообщил « Росбалт ».

Основным решением проблемы врач назвала похудение, но предложила и дополнительные методы. Один из них — тренировка мышц языка. Можно прижимать его к небу и удерживать в таком положении несколько секунд, затем расслаблять. Другое упражнение — вытягивать язык наружу и двигать им в разные стороны.

По словам медика, стоит обратить внимание на укрепление мышц горла и неба. Отличные варианты — пение, надувание шариков и имитация жевательных движений.