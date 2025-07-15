Врач Павлова посоветовала придерживаться принципа 3:3:4 при составлении рациона

Для контроля веса и улучшения здоровья важно не просто сократить количество пищи, но и грамотно составить рацион. Эндокринолог, доктор медицинских наук и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова поделилась рекомендациями по созданию сбалансированного меню, сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, каждому человеку необходимо знать текущий уровень калорийности потребляемых продуктов и целевое значение. Врач посоветовала придерживаться формулы 3:3:4 — каждый прием пищи должен содержать примерно 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.

Эксперт подчеркнула важность соблюдения простых правил: употребление 400 граммов овощей в день, наличие белка в каждом блюде и небольшое количество фруктов или ягод после еды. Такой подход поможет организму функционировать правильно и снижать вес без экстремальных диет.