Врач Павлова посоветовала делать разминку каждый час, чтобы избежать геморроя при сидячей работе

Врач общей практики Елена Павлова рекомендовала добавить в рацион отруби и каждый час делать разминку для профилактики геморроя при сидячей работе. Об этом она сообщила изданию NEWS.ru .

Специалист пояснила, что долгое статичное положение замедляет кровоток и ведет к венозному застою в малом тазу. Чтобы восстановить циркуляцию крови, нужно каждый час вставать, ходить, потягиваться или делать 10 приседаний.

Для предотвращения запоров врач посоветовала пить не менее 1,5 литра воды в день, а также употреблять овощи и отруби. Кроме того, Павлова рекомендовала выбирать полужесткие кресла, держать стопы плотно прижатыми к полу и не поджимать ноги под себя. Для укрепления мышц тазового дна полезно выполнять ягодичный мостик, а при появлении первых симптомов дискомфорта — обращаться к врачу.