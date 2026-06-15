Врач Павлова пояснила, что на южном курорте температура тела может повышаться из-за акклиматизации

Врач общей практики Елена Павлова сообщила NEWS.ru , что повышение температуры тела до 37 градусов в первые дни на юге может быть связано с акклиматизацией. По ее словам, это реакция адаптации организма на резкую смену климата и УФ-излучения.

Елена Павлова пояснила, что при смене климата центр терморегуляции в гипоталамусе перестраивается, что может вызвать сбой. Такая реакция обычно длится два-три дня и не сопровождается ознобом или болью.

Врач рекомендовала избегать длительного пребывания на солнце и пить воду комнатной температуры. Также она посоветовала не устанавливать кондиционер ниже 25–26 градусов.

Павлова подчеркнула, что не стоит использовать жаропонижающие препараты, чтобы не мешать естественной адаптации организма. Однако если температура тела поднялась выше 37,5 градуса, держится дольше трех суток и появились слабость, боль в горле, кашель или диарея, следует обратиться к врачу.

Ранее врач Александр Врублевский рекомендовал использовать солнцезащитный крем и головной убор для предотвращения теплового удара в жаркую погоду.