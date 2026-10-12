Врач Павлова объяснила, как выбрать форму магния и с чем его сочетать

Выбор формы магния влияет на эффективность добавки и комфорт при приеме, рассказала врач общей практики Елена Павлова. Об этом она сообщила «ФедералПресс» .

Павлова рассказала, что магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях и необходим для сердца, мышц, нервной системы, синтеза белка и энергии. Дефицит элемента часто возникает из-за стресса, фастфуда, кофе и алкоголя, а его признаки — судороги, усталость, бессонница, тревога и головные боли.

По словам специалиста, разные формы магния действуют по-разному: оксид плохо усваивается, цитрат подходит при запорах, глицинат мягко поддерживает сон и снижает тревожность, малат дает энергию, а таурат полезен для сердца. Для лучшего усвоения магний сочетают с витаминами B6 и D, но разделяют прием с кальцием и железом. Людям с болезнями почек нужна консультация врача.