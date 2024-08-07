Врач Павлова: недостаток сна повышает риски развития тревожного расстройства

Отсутствие качественного сна может спровоцировать развитие тревожного расстройства, депрессии и гипертонии. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, сон значительно больше или меньше восьми часов в сутки приводит к дисфункции всего организма. Это негативно отражается на внешнем виде и общем самочувствии. Кроме того, дефицит сна вызывает преждевременное старение и набор веса.

Чтобы избежать таких проблем со здоровьем, врач посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время и не пить кофе на ночь.