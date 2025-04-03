Врач Павлова: бананы и ягоды помогают снизить давление

Эндокринолог Зухра Павлова перечислила продукты, которые могут помочь в борьбе с высоким давлением. Об этом сообщил RG.RU .

По словам врача, в первую очередь стоит обратить внимание на листовые овощи, например капусту, шпинат и капусту кале. В них много калия, который помогает сбалансировать уровень натрия и тем самым способствует снижению кровяного давления.

Специалист также отметила ягоды, богатые антиоксидантами и флавоноидами. Так, клубника, черника и малина помогают снижать давление. Тот же эффект оказывают и цельнозерновые продукты. Они содержат растворимую клетчатку, которая улучшает здоровье сердца и снижает уровень холестерина.

Кроме того, Павлова включила в список бананы. Они способны снизить риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией на 30%, если употреблять их в небольшом количестве, добавила «Свободная пресса».