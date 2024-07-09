Врач Павленко рассказал, что для здоровья глаз лучше выбирать гаджеты с матовым экраном

Для здоровья глаз лучше выбирать гаджеты с матовым экраном. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог Юрий Павленко.

Медик пояснил, что глянцевый экран, в отличие от матового, может вызывать блики от солнца или освещения, что повышает нагрузку на глаза. При выборе экрана также важно учесть факт того, как выглядит рабочее место.

«Если ваше рабочее место располагается у окна, где чаще всего много солнечного света, или планируете часто работать с ноутбуком на улице, лучше сделать выбор в пользу матового экрана», — сказал Павленко.

Матовое покрытие в гаджетах защищено от бликов, добавил офтальмолог.