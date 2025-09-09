Врач Паукова назвала курение причиной образования холестериновых бляшек

Кардиолог Екатерина Паукова поделилась с « Известиями » информацией о причинах и профилактике образования холестериновых бляшек.

По словам специалиста, атеросклероз — это заболевание, при котором происходит накопление холестерина в артериях, что ведет к сужению сосудов и нарушению кровоснабжения органов. К пусковым механизмам врач отнесла курение, повышенное давление, высокий уровень сахара в крови, а также неправильное питание и недостаток физической активности.

«Важно отметить, что на первых стадиях атеросклероза у человека отсутствуют симптомы. Тревожные признаки появляются, когда стенка сосудов значительно сужена — более чем на 50%», — предупредила медик.

Для профилактики атеросклероза она посоветовала вести активный образ жизни, сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек и регулярно проходить медицинские осмотры.