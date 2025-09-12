Врач Патель рекомендовал есть овсянку для нормализации уровня холестерина

Кардиолог из Университетского колледжа Лондона Рияз Патель указал на важность правильного питания как основного метода нормализации уровня холестерина в организме. Об этом сообщил BBC Science Focus .

По словам медика, холестерин сам по себе не несет вреда здоровью, напротив, он важен для нормального функционирования организма. Например, он участвует в построении клеточных мембран, производстве гормонов, образовании витамина D и выработке желчных кислот.

«Важно понять, какой именно уровень холестерина у вас повышен. Жироподобный холестерин не может свободно плавать в крови. Он должен быть упакован в частицы, называемые холестериновыми липопротеинами», — пояснил врач.

Он также отметил, что жировые накопления потенциально опасны, так как фрагменты бляшек могут отделяться, вызывая тромбы и приводя к инфарктам миокарда.

Специалист посоветовал пересмотреть рацион и добавить в него овсянку, регулярное употребление которой способствует снижению уровня холестерина благодаря содержащейся в ней растворимой клетчатке. Источниками волокон также являются чечевица, фасоль, овощи, ягоды и цельнозерновые продукты, добавили «Известия».