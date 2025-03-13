Врач Пашаева: депрессию и гипотиреоз часто путают из-за схожих симптомов

Симптомы депрессии могут маскироваться под проявления гипотиреоза — заболевания щитовидной железы. Об этом рассказала врач-эндокринолог Шалала Пашаева в интервью «Известиям» .

Доктор отметила, что пациентов беспокоят апатия, усталость, сонливость, ухудшение памяти и концентрации внимания. Дополнительно отмечаются отечность, набор веса, сухость кожи, зябкость, выпадение волос, запоры и нарушения менструального цикла.

Гипертиреоз также может вызывать тревожность и раздражительность, что часто путают с депрессией. Избавление от заболеваний щитовидной железы нормализует психоэмоциональное состояние пациента, резюмировала Пашаева.