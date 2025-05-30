Врач Парфенова рассказала, что солнцезащитные средства выполняют несколько функций

Австралийский химик Милтон Блейк в 1932 году создал первый крем для защиты от солнца, однако популярность подобных продуктов возросла лишь в XX веке. В последние годы в русскоязычном сегменте интернета лишь ленивый не призывал использовать SPF-средства круглый год. Газета «Петербургский дневник» решила разобраться в этом вопросе.

Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «ММЦ» Майя Парфенова рассказала, что солнцезащитные средства выполняют несколько функций.

«Ультрафиолетовые лучи бывают трех типов: UVA, UVB и UVC. Первые обеспечивают нам загар, вторые — нагревание, а третьи несут риск канцерогенного характера. Главная функция санскринов — это защита от ожогов и снижение рисков развития онкологических заболеваний», — пояснила она.

Это мнение не конкретного специалиста, а подавляющего большинства научного сообщества. Всемирная организация здравоохранения прямо рекомендует избегать солнца или пользоваться санскринами для профилактики рака.

Впрочем, мало кто оспаривает вред солнца, однако многие сомневаются, что УФ-лучи вредят даже в пасмурную погоду. Парфенова рекомендует смотреть не на небо, а в зеркало и на ультрафиолетовый индекс, который показывает активность УФ-лучей. Этот индекс можно найти в интернете в два клика.