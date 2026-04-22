Врач Парецкая отметила пользу грецких орехов для иммунитета и активности мозга

Врач Алена Парецкая поделилась в беседе с aif.ru мнением, что грецкий орех — это один из самых полезных продуктов, который можно употреблять каждый день.

По словам медика, рекомендуется есть грецкие орехи ежедневно, но не более 15 граммов. При этом она посоветовала чередовать их с другими видами орехов, такими как фундук и кешью. Для максимальной пользы орехи следует употреблять в нежареном и несоленом виде, а также можно вымачивать их в течение шести-восьми часов.

Врач отметила, что грецкие орехи способствуют здоровью и активности мозга, положительно влияют на иммунитет и даже могут улучшить рост и состояние волос, добавил сайт KP.RU.