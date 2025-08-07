Врач Парамонова рассказала, что употребление сыра перед сном вызывает перевозбуждение

Врач, специалист по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы Светлана Парамонова в беседе с sovainfo.ru поделилась информацией о том, как компоненты сыра могут влиять на мозговую активность и фазы сна.

По словам эксперта, прямых исследований на эту тему не существует, однако следует учитывать, что любой прием пищи перед сном может негативно сказаться на качестве отдыха. В сыре содержится много триптофана — предшественника серотонина, отметил RT.

Парамонова добавила, что употребление продуктов с триптофаном в течение дня может улучшить сон. Однако такие продукты, съеденные перед сном, могут вызвать перевозбуждение, что затруднит засыпание, подчеркнула доктор.