Врач Парамонов указал на связь стресса и синдрома раздраженного кишечника

Неправильное питание не всегда становится причиной проблем с желудком. Врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал KP.RU , что часто фактором, вызывающим боли в животе, является стресс.

Специалист в области гастроэнтерологии отметил, что функциональные расстройства пищеварения, такие как синдром раздраженного кишечника и функциональная диспепсия, тесно связаны с тревожностью. По его наблюдениям, около 80% пациентов с подобными заболеваниями испытывают признаки тревожности, вызванные быстрым темпом жизни и постоянными стрессами.

Он подчеркнул, что стресс негативно воздействует на все органы, управляемые головным мозгом, включая желудок и кишечник. Для поддержания здорового состояния важно уделять внимание не только питанию, но и эмоциональному состоянию, чтобы предотвратить возникновение функциональных нарушений.