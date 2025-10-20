Врач Парамонов отметил, что для лечения кишечной инфекцией редко назначают антибиотики

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, руководитель центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов в интервью KP.RU рассказал о наиболее распространенных заблуждениях и эффективных мерах при кишечных инфекциях.

Эксперт подчеркнул, что антибиотики и углубленные анализы для определения возбудителя не всегда необходимы при острой кишечной инфекции (ОКИ). Однако в некоторых случаях эти меры могут быть необходимы при появлении тревожных признаков, таких как высокая температура, длительная диарея и примесь крови в стуле.

Парамонов отметил, что прокисание продуктов чаще всего происходит из-за обычных лактобактерий, которые не опасны для человека. Однако, если продукт протух, то антибиотик, скорее всего, не поможет избежать кишечного расстройства.

При появлении симптомов ОКИ важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Специалист назначит необходимые препараты, учитывая индивидуальные особенности пациента, подчеркнул Парамонов.