Врач Пантус посоветовала начинать утро с лимфодренажных техник для лучшего сна

Врач превентивной медицины Анастасия Пантус поделилась с Life.ru рекомендациями, как улучшить качество сна и утреннего пробуждения при насыщенном распорядке дня.

Для полноценного отдыха необходимо создать оптимальные условия в спальне: темнота, прохлада и изоляция от света. Это способствует выработке мелатонина — гормона, регулирующего биоритмы. Перед сном важно отключить телефон за час, чтобы нервная система могла успокоиться.

Утро стоит начинать с лимфодренажных техник и дыхательных практик. Они помогают мягко пробудить организм и вернуть ему тонус. Анастасия Пантус рекомендует мягкие растирания, стимуляционные поглаживания, легкое простукивание по подключичным зонам и массаж шеи. Эти приемы помогают убрать отечность и ускорить движение лимфы.

После можно переходить к дыхательным практикам. Одной из любимых техник врача является капалабхати — энергичное ритмичное дыхание с активным коротким выдохом и пассивным вдохом. Оно быстро очищает дыхательные пути, насыщает кровь кислородом и повышает уровень бодрости.

Также важно следить за нутритивной поддержкой. Существуют соединения, такие как PQQ или митохондриальные пептиды, которые могут влиять на клеточную энергию. Поддержание оптимального уровня витамина D3 также способствует ощущению бодрости и улучшает качество пробуждения.