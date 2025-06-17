Врач Панкова посоветовала людям старше 50 лет включить греческий йогурт в рацион

В зрелом возрасте особенно важно следить за питанием, чтобы сохранить здоровье и активность. Своим мнением поделилась диетолог-нутрициолог, лектор Общества «Знание» Екатерина Панкова, сообщил « ФедералПресс ».

По словам врача, сбалансированный рацион после 50 лет помогает предотвратить многие проблемы со здоровьем. Эксперт назвала шесть продуктов, которые стоит включить в ежедневное меню.

На первом месте — жирная морская рыба (лосось, сельдь, скумбрия, сардины). Она содержит омега-3 кислоты, которые укрепляют сердце и сосуды, поддерживают мозг и зрение. Далее идет греческий йогурт без добавления сахара. Он богат белком, помогающим сохранять здоровье мышц, кальцием для костей и пробиотиками для иммунитета.

В список также попали листовые овощи (шпинат, капуста кейл, руккола), черника, бобовые (чечевица, фасоль, нут).